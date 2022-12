Dzień Seniora w Szkole Podstawowej Numer 4. Jasełka przedstawione za pomocą światła i cienia wzruszyły publiczność

Kolędy, ozdobione drzewka, czas spędzony w gronie najbliższych. Przed nami najpiękniejsze święta w roku

Był to czas, który pozwolił docenić obecność osób starszych w naszym społeczeństwie

Świąteczna atmosfera zawitała w poniedziałek, 19 grudnia, do Szkoły Podstawowej numer 4. Koło Gospodyń Wiejskich z Kobylnik oraz cała społeczność szkolna zorganizowała Dzień Seniora. Organizatorzy postarali się o to, by było to wyjątkowe przedświąteczne popołudnie dla osób starszych z Kobylnik. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan, przewodniczący Rady Miejskiej Józef Gawron, radna Karolina Nadobnik oraz sołtys Kobylnik Izabela Śmieszek.