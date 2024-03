Dzień sołtysa w gminie Wielichowo. Były najlepsze życzenia i upominki

Dzień Sołtysa to idealna okazja, by docenić ich pracę i podziękować za zaangażowanie. To właśnie sołtysi stykają się bezpośrednio z mieszkańcami, ich problemami i oczekiwaniami. Dbają o rozwój wsi, często pozyskują środki na ciekawe inicjatywy, współpracują z samorządami, różnymi instytucjami i stowarzyszeniami.

W tym dniu szczególnie możemy okazać wdzięczność i docenić ciężką pracę gospodarzy wsi. Do Centrum Kultury w Wielichowie zaproszeni zostali wszyscy obecni oraz ustępujący w tym roku ze stanowiska sołtysi gminy Wielichowo, aby wspólnie świętować ten szczególny dzień.

Podczas uroczystości burmistrz Honorata Kozłowska podziękowała im za trud i wysiłek, jaki włożyli na rzecz rozwoju sołectw, życzyła dużo zdrowia, pozytywnego nastroju, pogody ducha, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

W spotkaniu uczestniczyła również przewodnicząca Rady Miejskiej Wielichowa Genowefa Feldgebel. Jak informuje Urząd Miejski w Wielichowie, obchody Dnia Sołtysa były doskonałą okazją do rozmów o nurtujących potrzebach mieszkańców poszczególnych wsi i kolejnych pomysłach na przyszłość. Sołtysi w tym dniu otrzymali podziękowania i drobne upominki.