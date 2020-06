Tomasz Szewczyk - mieszkaniec Karpicka jest w kolejnym etapie MasterChefa! Pomóżmy mu zdobyć fartuch!

Trwa casting do 9 edycji programu MasterChef. Tomasz Szewczyk, mieszkaniec Karpicka jest w kolejnym etapie! Głosowanie potrwa do jutra do godziny 9.00. Pomóżmy mu zdobyć fartuch!