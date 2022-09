Dziś Dyskobolia zmierzy się z Drużyną Wiary Lecha

Stawką pojedynku będzie awans do 1/8 okręgowego finału Pucharu Polski.

Drużyna Wiary Lecha to zespół złożony z kibiców poznańskiego klubu, którzy zamiłowanie do piłki nożnej przekładają również na czynny udział w rozgrywkach. Dotychczas Wiara Lecha nie miała jeszcze okazji zagrać z Dyskobolią. Jedno jest pewne - to będzie bardzo emocjonujące spotkanie.

Mecz zostanie rozegrany na głównej płycie stadionu. Dla kibiców biało-zielonych udostępnione zostaną sektory A i J (wejście na oba sektory poprzez bramę sektoru A). Dla kibiców przyjezdnych udostępniony zostanie sektor SPB. Bramy wejściowe zostaną otwarte o godzinie 16:30.

Do zobaczenia na stadionie!