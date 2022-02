Dziś Tłusty czwartek – sprawdzamy co słychać w Grodziskim Ciachu

Robert Piosik zabiera nas w pyszną podróż do świata słodyczy

Zawodowo jest związany z cukiernictwem od zawsze. Ukończył szkołę, a następnie zbierał doświadczenie pracując między innymi w lokalnych cukierniach. Zdobył certyfikaty renomowanych firm cukierniczych – odbył specjalistyczne szkolenia w zakresie produkcji ciast deserowych z wykorzystaniem nowatorskich dekoracji. Zaczęło się niewinnie. Z początku dodatkowe pieczenie w domu dla najbliższych, przyjaciół oraz sąsiadów. Pocztą pantoflową wieści o pysznych wypiekach obiegły miasto. Do pana Roberta zaczęło zgłaszać się co raz więcej osób chętnych do spróbowania jego słodkości. Tak zrodził się pomysł utworzenia własnego biznesu. Z początku punkt, w którym aktualnie znajduje się sklep cukierniczy, miał być tylko miejscem do wydawania zamówionych wcześniej ciast, jednak na ulicę Drzymały zaczęło zaglądać co raz więcej osób chcąc kupić cos do kawy. I tak powstał sklep cukierniczy, w którym każdego dnia serwowane są świeże wypieki – ciasta, muffiny, drożdżówki, rogale oraz zdecydowanie król dzisiejszych deserów – pączek.