Enej porwał publiczność podczas Grodziskiego Piwobrania!

Enej to polski zespół wykonujący muzykę z pogranicza m.in. folku, rocka i ska. Czerpie inspiracje z kultury ukraińskiej ze względu na korzenie części zespołu. W 2011 roku Enej wygrał popularny talent show - Must Be The Music. W Grodzisku Wielkopolskim zespół wystąpił w sobotę, 17 czerwca, podczas kolejnej edycji Piwobrania.

Muzyków na scenie rozpierała energia, która udzieliła się szeroko zgromadzonej widowni. Uwadze zespołu nie umknęły trzy młode fanki, którym od początku koncertu towarzyszył transparent z hasłem "Możemy zaśpiewać z wami Skrzydlate ręce?" Helena, Julia i Marianna zostały zaproszone na scenę. Wspólnie z zespołem wykonały jeden z jego największych przebojów.