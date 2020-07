Ewa Majcherek, studentka medycyny, dla której nie ma tematów tabu

Ważne jest dla niej szerzenie świadomości w zakresie raka piersi, macicy i jąder. W przyszłości chciałaby również móc pracować nad holistycznym podejściem do zdrowia młodzieży.

Dużym problemem jest fakt, że nadal w XXI wieku zdrowie seksualne jest traktowane jako temat tabu. Dorośli, często rodzice traktują to bardzo marginalnie i zdawkowo. Dzieci nie mają poczucia bezpieczeństwa aby pytać o nurtujące ich problemy i wstydliwe tematy.- mówi

Nie od zawsze interesowała się medycyną. W dzieciństwie chciała zostać baletnicą albo astronautą. Lot w kosmos to nadal jedno z jej największych marzeń. Medycyna zdobyła jej serce dopiero podczas robienia kursu pierwszej pomocy w ramach pracy na rzecz drużyny harcerskiej.

Poza medycyną interesuje się prawami człowieka, szczególnie prawami kobiet. Niedawno zorganizowała projekt z okazji Międzynarodowego Dnia Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych, podczas którego odbyła się prelekcja oraz pokaz filmu dokumentalnego w kinie Rialto w Poznaniu.

Ewa swoją działalność traktuje, jak styl życia. Od zawsze była osobą aktywną, która lubiła się edukować i to ją motywuje. Nie zapomina także o ludziach, którzy stanęli na jej drodze i z którymi stawiała pierwsze naukowe kroki, stali się oni jej siłą napędową.

Była drużynową drużyny harcerskiej w Grodzisku Wielkopolskim, co nauczyło ją organizacji oraz koordynowania pracy zespołu. To doświadczenie ją ukształtowało i obudziło w niej zapał do pracy. Zyskała wspomnienia z niezliczonej ilości przygód oraz oddanych przyjaciół.