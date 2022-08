Festyn dożynkowy w Granowie już w najbliższy weekend! Co w programie?

Rolnictwo to jeden z głównych działów gospodarki. To dzięki trudnej pracy rolników mamy stały dostęp do żywności. Dlatego tak ważnym elementem dla osób prowadzących gospodarstwa rolne są żniwa. Są one zwieńczeniem całorocznej pracy. Oficjalnym zakończeniem żniw od lat są dożynki, nazywane także świętem plonów.

Zwyczaj organizowania dożynek znany jest nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech i Szwajcarii. Już w najbliższy weekend świętować będą rolnicy z gminy Granowo. W niedzielę, 14 sierpnia, na boisku sportowym odbędzie się festyn dożynkowy, który będzie ukoronowaniem całorocznej, ciężkiej pracy rolników.

Święto plonów rozpocznie się o godzinie 15 blokiem atrakcji dla najmłodszych. Będą animacje, wspólne gry i zabawy oraz darmowe zamki dmuchane. O godzinie 18 na scenie zaprezentuje się grupa wokalna działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Granowie. Godzinę później przeniesiemy się do świata magii za sprawą iluzjonisty Mariusza Czajki. O 20 zaplanowano koncert zespołu NOEMI, po którym rozpocznie się zabawa taneczna do późnych godzin nocnych.