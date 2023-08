Festyn dożynkowy w Granowie trwa! Rolnicy i mieszkańcy świętują zakończenie żniw Ania Borowiak

Dożynki to jedna z ważniejszych uroczystości dla rolników. To czas, by świętować zakończenie żniw i prac polowych, a także podziękować za dary, które daje ziemia. Tegoroczne święto plonów w Granowie odbyło się w niedzielę, 20 sierpnia.