Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców chętnych do poznania historii ich ziemi. Głównym punktem programu było odtworzenie sceny z historii Słocina - jego powstania. Mieszkańcy wcielili się w role bohaterów tamtych czasów: od odważnych rycerzy, po wiernych chłopów, a nawet zwierzęta! Każdy szczegół, od kostiumów po rekwizyty, był starannie zaplanowany i wykonany, by oddać atmosferę średniowiecznej epoki. Oprócz przedstawienia pt: "Legenda o Słocinie" mieszkańcy mogli zobaczyć średniowieczne przedmioty, kostiumy, pokazy pojedynków, rzemiosł, konkursów rycerskich, gry i zabawy średniowieczne, a to wszystko przez Drużynę Wojów Piastowskich JANTAR. Poza tym mieszkańcy mogli nauczyć się strzelać z łuku, a za tę atrakcję był odpowiedzialny Klub Łuczniczy "Obrzanie" z Kościana. Czekała też bogato wyposażona strefa gastronomiczna. Dla najmłodszych został przygotowany dmuchany zamek.