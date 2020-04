Film z interwencji policjantów trafił do sieci. Będą surowe konsekwencje

Jak dodaje, już od dłuższego czasu policjanci notorycznie upominali mężczyzn i informowali ich o obowiązujących przepisach. - Tym razem, ze względu na szczególny przypadek lekceważenia prawa, wobec każdego z nich skierowany został wniosek o ukaranie do sądu. Grozi im od 5 do 30 tysięcy złotych kary. Próbowaliśmy działać polubownie i liczyliśmy na zrozumienie, jednak w tych przypadkach łamanie przepisów było wielokrotne i nagminne- podkreśla kom. Sikorski.

Film z przeprowadzanej przez policjantów interwencji trafił do sieci, mimo, jak podkreśla oficer prasowy, wyraźnego sprzeciwu funkcjonariusza. - Mężczyzna, który umieścił nagranie w Internecie, został już przez nas poinformowany o konieczności jego usunięcia. W przeciwnym razie do sądu zostanie skierowany pozew o upublicznienie wizerunku policjanta, który w sposób jasny nie wyraził na to zgody- zauważa kom. Kamil Sikorski. Zgodnie z kodeksem cywilnym, dobra osobiste człowieka pozostają pod ochroną prawa. Policjant, tak jak każdy obywatel, ma prawa do ochrony swojego wizerunku.