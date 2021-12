Firma Maxim po raz kolejny wsparła grodziski szpital

Firma Maxim już od wielu miesięcy wspiera szpital w Grodzisku Wielkopolskim czy w sąsiednim Kościanie. Dzięki temu lecznice kilkukrotnie otrzymywały pomoc w postaci specjalistycznych kombinezonów, gogli ochronnych, maseczek czy przyłbic.

W lutym tego roku firma współfinansowała również zakup specjalistycznego sprzętu - aparatów do natleniania organizmu. Nie można pominąć też akcji #NASIHEROSI, w ramach której do sprzedaży trafił okolicznościowy kubek, a dochód z inicjatywy wspierał zakup najpotrzebniejszych materiałów, które trafiły między innymi do grodziskiego szpitala.

We wtorek, 21 grudnia, firma Maxim po raz kolejny wsparła SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim. Do placówki przekazano 28 tysięcy specjalistycznych maseczek KN95. Ich wartość to około 200 tysięcy złotych.