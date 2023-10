Frekwencja i wyniki głosowania w referendum w powiecie grodziskim

Jeśli dane przedstawione przez sondażownię się potwierdzą, oznaczać to będzie, że wynik głosowania referendalnego nie jest wiążący. By tak się stało, musiałoby w nim wziąć udział przynajmniej 50 proc. uprawnionych do głosowania. Według oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej z godziny 16:30, w referendum wzięło udział 42,09 procent osób uprawnionych do głosowania.

Znamy już ostateczne wyniki głosowania w referendum w powiecie grodziskim. Frekwencja wyniosła 40,94 procent. W poszczególnych gminach wygląda to następująco: