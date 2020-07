Fundacja poszukuje wolontariuszy do opieki nad zwierzętami

Misją działającej w Rakoniewicach fundacji jest uratowanie zwierząt przed okrucieństwem tego świata. W swoich szeregach skupia wolontariuszy z gigantycznymi sercami i empatią. Gotowych poświęcić swoje życie prywatne na rzecz zwierząt, takich którzy nie robią tego dla siebie, tylko dla tych, którzy bez naszej pomocy sami nie dadzą sobie rady.

Niestety wciąż wiele jest przypadków zwierząt porzucanych lub takich, które zabłąkają się gdzieś w okolicy, a właściciele nie zgłaszają się po nie. Na pomoc przychodzą wolontariusze, którzy swój czas i energię poświęcają zwierzętom. Wspólnie tworzą bezpieczną przystań, w której zapomniane czworonogi mają szansę na odnalezienie nowego domu.

Fundacja AnimaLove prowadzi nabór wolontariuszy. Obecnie w jej szeregach działa około 10 osób, a pod opieką jest 25 psów. - Jedną z najważniejszych kwestii jest to, by wolontariusz był osobą pełnoletnią. Może to być również osoba powyżej 15 roku życia, która będzie realizować opiekę nad zwierzętami pod nadzorem osoby dorosłej- mówi wolontariuszka, Agnieszka Fornalkiewicz.