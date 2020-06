Fundacja WOŚP chciała ponownie wesprzeć grodziski szpital, ale jest problem ze sprzętem

Na tym jednak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie zamierzała kończyć. Między innymi do grodziskiego szpitala miał niebawem trafić respirator- sprzęt niezbędny do ratowania ludzkiego życia. - Dzisiaj (we wtorek- przyp. red.) WOŚP była zmuszona wysłać do 33 szpitali informację, że niestety nie jesteśmy w stanie kupić dla nich respiratorów, ponieważ jeden z czołowych, światowych producentów respiratorów nie jest w stanie dostarczyć 37 urządzeń w tym momencie- poinformował Jurek Owsiak w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że jak informowaliśmy już wcześniej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim otrzymał już wsparcie w postaci jednego z zamówionych przez Orkiestrę kardiomonitorów do monitorowania funkcji życiowych pacjenta. Do placówki dostarczono również środki ochrony osobistej dla personelu.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy włączyła się w walkę z koronawirusem. Pomaga nie tylko szpitalom zakaźnym, ale również pozostałym placówkom. Fundacja Jerzego Owsiaka wysyła do lecznic środki ochrony osobistej dla lekarzy, pielęgniarek i całego personelu, ale również specjalistyczny sprzęt do ratowania ludzkiego życia.

W swoim wpisie zwrócił się do ministra zdrowia. Jak podkreślił, fundacja chciała wesprzeć głównie szpitale w małych miejscowościach, gdzie taki sprzęt jest na wagę złota. W wielu placówkach jest jeden lub dwa takie respiratory. A o tym, jak ważny to sprzęt, nie trzeba nikogo przekonywać. - Pytaliśmy także innych czołowych producentów, którzy od lat produkują te urządzenia. Niestety terminy odległe i dostępne liczby to góra kilkadziesiąt sztuk- czytamy.

Brak dostępności respiratorów na rynku sprawił, że jego przekazanie do grodziskiego szpitala stanęło pod znakiem zapytania. Prezes zarządu WOŚP w swoim wpisie zaapelował do ministra Łukasza Szumowskiego. - Pana Ministerstwo kupiło 1200 respiratorów i jak podaliście – 50 jest już w Polsce. Pomagaliśmy Państwu przy zakupach sprzętu do walki z koronawirusem. Do wskazanych przez Pana szpitali wysłaliśmy między innymi łóżka do intensywnej terapii i kardiomonitory. Czy w takim razie moglibyście Państwo ze swoich zakupionych respiratorów 37 przeznaczyć do wskazanych wyżej placówek medycznych? To zaledwie cząstka tego ogromnego zakupu, którego dokonaliście. I jeśli tylko paleta, na której jest 50 respiratorów została już rozpakowana, mógłby Pan bardzo pomóc szpitalom, które dostały od nas złą wiadomość. Czy mogę liczyć na Pana i Pana Ministerstwo?- napisał do ministra zdrowia szef WOŚP.