Gabryś cierpi na wrodzoną łamliwość kości. Chłopczyk potrzebuje naszej pomocy!

Wiktoria, mama Gabrysia, dowiedziała się o tym, że jej syn może być chory, już w trakcie w ciąży. Szczegółowe badania potwierdziły wrodzoną łamliwość kości, rzadką chorobę genetyczną.

- Ma uszkodzony gen kodujący kolagen, przez co jego kości łamią się jak zapałki. Dla każdego rodzica jego dziecko wydaje się bezbronne i kruche, a Gabrysia słabe kości mogą dosłownie pęknąć przy byle dotyku - pisze pani Wiktoria, mama małego Gabrysia.

Chłopczyk ma zaledwie 10 miesięcy, a w swoim krótkim życiu przeszedł już wiele złamań, w tym prenatalne. Zagrożeniem dla Gabrysia są nawet najprostsze czynności, a jego kości mogą łamać się samoistnie nawet podczas snu. Choroba jest niestety nieuleczalna, ale rodzice chcą zrobić wszystko, żeby łagodzić jej skutki i wzmacniać kości Gabrysia.

- Już teraz całe nasze życie podporządkowane jest walce o jego zdrowie. Jeździmy do Łodzi na cykliczną terapię lekiem, który ma za zadanie wzmocnić i uwapnić kości Gabrysia. Rehabilitacja to nieodłączny element naszego życia... Gabryś jest intensywnie rehabilitowany, niestety jest to rehabilitacja nierefundowana - podkreśla mama chłopca.