Gala Szlachetnej Paczki w Grodzisku. "To wszystko to nasz wspólny sukces"

Szlachetna Paczka to projekt niezwykły, który łączy ludzi. Łączy wszystkich tych, którzy chcą pomagać tym, którzy o pomoc wcale nie proszą, choć bardzo jej potrzebują. Darczyńcom, wolontariuszom, partnerom akcji, która od lat porusza nasze serca, podziękowano podczas tradycyjnej już gali. Ci, którzy włączyli się w ubiegłoroczną edycję Szlachetnej Paczki w powiecie grodziskim, spotkali się w piątek w Centrum Kultury Rondo.

Kilka ciepłych słów w kierunku wolontariuszy skierowali przedstawiciele samorządów - starosta Mariusz Zgaiński, burmistrz Grodziska Piotr Hojan i burmistrz Wielichowa, Honorata Kozłowska.

Lider rejonu, Marcin Golczak, w swoim przemówieniu podkreślał, że to był rok wyjątkowy, pełen niespodzianek i wyzwań.

- Gdy we wrześniu zaczynaliśmy odwiedzać rodziny, nie spodziewaliśmy się, że odwiedzimy ich aż 60, z czego połowę uda nam się zakwalifikować do projektu. To właśnie do tych 30 rodzin trafiły 563 paczki przygotowane przez 2700 darczyńców, o łącznej wartości blisko 135 tysięcy złotych. (...) To wszystko to nasz wspólny sukces - podkreślał.