Galeria handlowa coraz bliżej? Jest pomysł nie na jeden, a na dwa takie obiekty w mieście

W innej sytuacji jest z kolei właściciel gruntu przy ulicy Fabrycznej, czyli drugiej potencjalnej lokalizacji dla galerii handlowej w naszym mieście. Jak dowiadujemy się z protokołu, Tadeusz Błaszak zawnioskował o podjęcie procedury zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Temat ujrzał światło dzienne podczas jednego z poprzednich posiedzeń komisji wspólnej. O to, jak na prośbę właściela gruntu zapatruje się burmistrz Piotr Hojan, dopytywał przewodniczący Rady Miejskiej, Józef Gawron. Właściciel wspomnianego terenu usilnie zabiega o to, żeby mogła tam powstać galeria handlowa na wzór takiej, jaka jest w Nowym Tomyślu lub Kościanie, mieszcząca kilka sklepów różnych branż, ze wspólnym parkingiem i zapleczem komunikacyjnym. Teren, o którym mowa w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod przemysł, z dopuszczeniem uzupełnienia go usługami.