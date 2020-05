Galeria Magiel zaprasza na spotkania z kulturą online

Częściowo, w tych przypadkach, gdzie jest to możliwe, będą odbywały się one drogą internetową. Kultura przeniesie się do sieci tak, abyśmy dalej mogli mieć z nią kontakt.

- Jednym z założeń programowych galerii jest upowszechnianie kultury, dyscyplin sztuk wizualnych- rzeźby, rysunku, malarstwa i multimediów, ale także promowanie artystów związanych z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu oraz twórców regionalnych, działających amatorsko. Galeria Magiel to również działania edukacyjne i warsztatowe dla dzieci, młodzieży i odbiorcy wielopokoleniowego- wyjaśnia kurator Galerii Magiel, Dawid Szafrański.

Niestety nie udało się w tym roku przeprowadzić wystawy, która miała być częścią ogólnopolskiej Nocy Muzeów, ale interesująco zapowiada się ostatni weekend maja. Wówczas zaplanowana jest wystawa rzeźby Szymona Zwolińskiego pt.: „Potencjał zła w pięknie”. Wernisaż w formie online odbędzie się 30 maja, o godzinie 17.