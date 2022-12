Gdzie na spacer do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Pomysły spędzenie czasu w weekend 10 - 11 grudnia

Spacerem w okolicy Grodziska Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 66 km od Grodziska Wielkopolskiego, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,18 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 71 m

Suma podejść: 481 m

Suma zejść: 481 m

KaPe poleca trasę spacerowiczom z Grodziska Wielkopolskiego

ZIELONKA CHALLENGE 2018

Dystans 42+ km

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

„42+ km”: Z Owińsk przez Dziewiczą Górę do Ludwikowa. Następnie przez Tuczno południową stroną wokół jezior Stęszewskiego i Wronczyńskiego Dużego do Wronczyna, dalej północną stroną w/w jezior w kierunku Czernic, Zielonki. W Zielonce rozejście tras na dystansie maratonu w stronę mety przez Pławno i wspólny powrót przez Kamińsko, Potasze do Owińsk (meta).

