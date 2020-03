Gigantyczna akcja grodziskich policjantów! Przejęli narkotyki o wartości pół miliona złotych! [ZDJĘCIA, WIDEO]

Akcji o tak wielkiej skali i z tak spektakularnym finałem w grodziskiej komendzie jeszcze nie było. Choć nasi funkcjonariusze często wpadają na trop osób powiązanych z narkotykowym półświatkiem, o takich ilościach nigdy wcześniej nie mogliśmy mówić. To, co odkryli w ubiegłym tygodniu, z pewnością zapisze się w historii grodziskiej komendy na długie lata. - To największa taka akcja w historii naszej jednostki- mówi oficer prasowy KPP w Grodzisku Wielkopolskim- kom. Kamil Sikorski.