Gigantyczna podwyżka cen za odbiór odpadów. Od kwietnia zapłacimy...

Przypomnijmy, że jak już informowaliśmy, segregacja odpadów obowiązuje wszystkich. Nie ma już możliwości, żeby za wyższą opłatą, wszystko wrzucać do jednego, przysłowiowego wora. To oznacza również, że wszyscy, którzy wcześniej nie segregowali odpadów i wybierali opcję płacenia za to wyższych stawek, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji. Od 1 stycznia segregować po prostu trzeba.

Każdy właściciel, zarządca , administrator nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik brązowy na BIO. Z obowiązku zakupu pojemnika brązowego zwolnieni są tylko właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy posiadają kompostownik. Powinny tam trafiać odpadki organiczne, ulegające naturalnemu rozkładowi. A zatem, do pojemnika na bio wrzucamy: warzywne i owocowe obierki, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe, resztki jedzenia, ale bez mięsa, kości i tłuszczów! Produkty odzwierzęce (oprócz skorupek jaj) nie powinny być wrzucane do brązowego pojemnika. Podobnie jak odchody domowych zwierząt, oleje roślinne, popiół, a także ziemia, żwir i kamienie. Odpady do pojemnika wrzucamy „luzem”, bez dodatkowych opakowań i foliowych worków.