Gm. Granowo - lista lokali wyborczych 2023. Gdzie można oddać głos?

adres: Konstytucji 3 Maja 1, 62-066 Granowo numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Bielawy 3, 62-066 Bielawy numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Kubaczyn 20A, 62-066 Kubaczyn numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Szkolna 4, 62-066 Granowo numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Zobacz nasz poradnik wyborczy

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Wybory parlamentarne 2023 - jak wygląda głosowanie osób z niepełnosprawnościami, chorych i starszych?

Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie. Dotyczy to także osób, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat, a także tych, które w dniu wyborów podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

Aby móc zagłosować korespondencyjnie, należy zgłosić komisarzowi wyborczemu do 13. dnia przed głosowaniem, a w przypadku izolacji lub kwarantanny – do 5. dnia. W wypadku rozpoczęcia izolacji lub kwarantanny po tym dniu, można zgłosić taki wniosek do drugiego dnia przed wyborami.

Wnioski takie można składać ustnie, telefaksem, pisemnie lub w formie elektronicznej.