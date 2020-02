Gmina Grodzisk: Sekcja podnoszenia ciężarów w Białej Wsi

W rozmowie z nami prezes klubu LKS "Budowlani", pan Jerzy Nowak oraz pani sołtys Białej Wsi, Jadwiga Krajewska, powiedzieli, że pomysł tego przedsięwzięcia narodził się na przełomie nowego roku. Początkowo zajęcia odbywały się w szkole w Bukowcu, ale chęć swojego udziału wyraziła młodzież z gminy Grodzisk Wielkopolski. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych postanowiono, że treningi zostaną przeniesione do sali wiejskiej w Białej Wsi.

Treningi są bezpłatne, odbywają się co tydzień we wtorki i piątki od 15:15 do 16:45.

Do tej pory sekcje działają w kilku miejscach m.in. Nowy Tomyśl, Pniewy, Biała Wieś, Kuślin, Zbąszyń, Miedzichowo. Prezes LKS "Budowlani" nie wyklucza, że zostaną otwarte inne pododdziały, jeśli w przyszłości nadarzy się okazja i chętni ludzie do współpracy.