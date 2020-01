Gmina Nowy Tomyśl: mieszkańcy Borui Kościelnej i Nowej chcą przywrócenia darmowej komunikacji miejskiej

Interpelację w tej sprawie złożył radny z tego rejonu Tomasz Matusiak:

- W imieniu mieszkańców Borui Kościelnej i Borui Nowej wnoszę o przywrócenie funkcjonującej do 31 grudnia 2019 roku bezpłatnej komunikacji miejskiej do Borui Kościelnej, przy jednoczesnym wydłużeniu trasy do Borui Nowej. Komunikacja miejska to wielka korzyść. Zwiększa się przepustowość jazdy (a ta na drodze nr 305 pomiędzy Boruja Nową a przejazdem kolejowym w Nowym Tomyślu pozostawia wiele do życzenia). Zmniejszają się korki i co najważniejsze mamy czystsze powietrze - pisze między innymi radny.

Jak dodaje, wśród zadań własnych gminy, wynikających z uchwały o samorządzie gminnym, są działanie takie jak zaspokajanie potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

- W gminie Nowy Tomyśl realizuje się to działanie m. in. poprzez dofinansowanie Kolei Metropolitalnej na kwotę ponad 200 tysięcy złotych. Zwiększenie ilości osób korzystających z PKM jest możliwe dzięki zapewnieniu transportu na dworzec osobom spoza miasta. Uniemożliwienie tego powoduje, że potencjał Kolei Metropolitalnej nie w pełni jest wykorzystany. Przywrócenie funkcjonującej bezpłatnej komunikacji miejskiej, przy jednoczesnym wydłużeniu trasy do Borui Nowej, zwiększa przepustowość drogi nr 305 pomiędzy Boruja Nową a przejazdem kolejowym w Nowym Tomyślu. Zmniejszają się korki, czego efektem jest ograniczenie emisji spalin, co w kontekście działań proekologicznych na ogromne znaczenie dla Mieszkańców - dodaje.