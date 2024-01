"Gmina Przyjazna Seniorom". Podczas inauguracji projektu wystąpi Andrzej Rybiński

W gminie Rakoniewice mieszka ponad 2,5 tysiąca seniorów. Przyjmuje się, że są to osoby które ukończył 60 rok życia, ale tak naprawdę nie pesel definiuje nasz wiek, tylko to co jest w naszych głowach. Gmina przystąpiła do programu “Gmina Przyjazna Seniorom” nie tylko ze względu na 20-lecie Stowarzyszenia “Złota Jesień” - głównym powodem była chęć podejmowania większej ilości działań na rzecz rakoniewickich seniorów.

- Mam nadzieję, że wiosna 2024 roku przywita was nowymi inicjatywami i pomysłami, by żyło wam się tutaj lepiej, sympatyczniej, weselej. By nikt z seniorów nie czuł się niepotrzebny, samotny

- podkreśla Gerard Tomiak, burmistrz Rakoniewic

W ramach programu seniorzy mają być zachęcani do działania, wyciągani z domów, aby wykorzystać swój potencjał, wiedzę, doświadczenie- zarówno życiowe, jak i też zawodowe oraz energię, którą niejednokrotnie mogliby obdarzyć dużo młodszych ludzi.

Gerard Tomiak dodaje również, że będzie się starał zachęcać przedsiębiorców do tego, by stali się "Firmą Przyjazną Seniorom", dzięki czemu seniorzy będą mogli skorzystać np. z Ogólnopolskiej Karty Seniora honorowanej w kraju. Karta ta uprawnia do korzystania z promocji i rabatów dla seniorów. Burmistrz deklaruje również zaprenumerowanie "Głosu Seniora", czyli czasopisma, które będzie dostępne dla seniorów w bibliotekach.