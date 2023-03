Gmina Rakoniewice dołączy do programu finansującego in vitro Ania Borowiak

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego wdrożył Urząd Marszałkowski. Samorządy mogą do niego dołączyć. Na ten krok zdecydowała się gmina Rakoniewice. Burmistrz mówi wprost, że dla budżetu gminy to niewielka kwota, ale to ogromne wsparcie dla par, które starają się o potomstwo.