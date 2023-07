Gmina Rakoniewice dołączyła do programu finansującego in vitro

- Po informacji o tym, że chcemy dołączyć do programu, mieszkańcy dzwonili do urzędu i dopytywali o szczegóły. To pokazuje, że faktycznie warto do programu dołączyć, bo będą osoby, które z niego skorzystają. Znam osobiście pary, które korzystały z in vitro. Jeśli możemy w tym pomóc, to dlaczego nie? Ta kwota nie zrujnuje żadnego gminnego budżetu, dlatego zachęcam inne samorządy do podjęcia podobnej decyzji