Gmina zdobyła pieniądze na komputery do nauki zdalnej

Drugi samolot ze środkami ochronnymi wylądował w Poznaniu

Drugi samolot ze środkami ochronnymi do walki z koronawirusem, zakupionymi przez Dominikę Kulczyk, przyleciał w nocy z niedzieli na poniedziałek do Poznania. Do stolicy Wielkopolski przybędą jeszcze dwa takie transporty z Chin. Łącznie zakupiono ponad 2,5 mln masek oraz po 100 ty...