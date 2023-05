Gminne Obchody Dnia Strażaka. Jednostka OSP Grodzisk świętowała 130-lecie istnienia

- Gminny Dzień Strażaka to moment, w którym możemy w imieniu całej społeczności gminy podziękować strażakom za pełną poświęcenia służbę. Składając przyrzeczenie, ślubowaliście być ofiarnymi i mężnymi w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i mienia. My, mieszkańcy, możemy czuć się bezpiecznie, bo wiemy, że każdy z was jest tej przysiędze wierny

130-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim

Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku Wielkopolskim powstała w latach 1891-1893 i w tym okresie zaliczała się do najbardziej licznych organizacji w ówczesnym mieście. Pierwsze spotkanie organizacyjne miało miejsce w 1891 roku, natomiast na zebraniu w dniu 2 lutego 1893 roku został uchwalony statut, który stwierdzał, że jest to organizacja ochotników, których zadaniem jest pomoc przy pożarach. To data, którą uznano za początek istnienia OSP w Grodzisku Wielkopolskim.

Do 2002 roku siedzibą strażaków była remiza przy ul. 3 Maja. Gdy wybudowano Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Rakoniewickiej, druhowie przenieśli się do nowej lokalizacji, gdzie stacjonują do dziś. Współcześnie Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku Wielkopolskim jest włączona do KSRG. Na swoim wyposażeniu posiada dwa samochody bojowe - ciężki samochód gaśniczy rocznik 2015 marki Scania GCBA 5/32 oraz lekki rocznik 2012 - Ford Transit SLRT, przyczepkę z namiotem ratowniczym z wyposażeniem oraz nowoczesny sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.