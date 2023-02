Gminny Dzień Kobiet w Grodzisku Wielkopolskim. Co w tym roku zaplanowano dla pań?

Dziś Dzień Kobiet to przede wszystkim okazja, by najbliższym paniom sprawić miły gest - obdarować je życzeniami, dobrym słowem czy prezentami. To też okazja, by panie spędziły czas we własnym gronie, świetnie się przy tym bawiąc.

Na wszystkie mieszkanki gminy Grodzisk Wielkopolski jak co roku będzie czekać muzyczna niespodzianka. W tym roku w Grodziskiej Hali Sportowej będzie można usłyszeć największe przeboje Seweryna Krajewskiego.

W ramach obchodów Gminnego Dnia Kobiet w Grodzisku Wielkopolskim na scenie zaprezentują się Radosław Świderski, Krzysztof Chromiński, Marek Matwiejczyk oraz Robert Protasewicz.

Bezpłatne zaproszenia można odbierać w sekretariacie Centrum Kultury Rondo. Koncert odbędzie się w niedzielę, 5 marca. Początek o godzinie 17.