- Pomysł na organizację wydarzenia wziął się z nadchodzących świąt, niedługo Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz Dzień Taty, postanowiliśmy połączyć to wszystko w jedno wydarzenie. Głównym punktem programu jest spektakl w wykonaniu grupy teatralnej "Maska" pt: "Kandydatki na żonę". Przedstawienie będzie odbywało się na powietrzu ze względu na jego nawiązanie do tego, co działo się na XIX wiecznym dworze, naszą scenografią będzie pałac domu kultury - mówi Olga Szulc, współorganizatorka wydarzenia.