Granowo: Bystrzaki zorganizowały festyn rodzinny. Występy dzieci wzruszyły wszystkich zebranych! Karolina Majchrzak

W piątek, 27 maja, w Garnowie przy świetlicy „Bystrzaki” odbył się festyn rodzinny. Sala Zabaw Bystrzaki to prywatna placówka, która na co dzień zajmuje się opieką nad najmłodszymi dziećmi oraz zajęciami dydaktycznymi. Dziś wyszli naprzeciw całym rodzinom. Zorganizowali festyn, a do wspólnej zabawy zaprosili zarówno najmłodszych, jak i rodziców.