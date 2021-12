Granowo: Obywatelskie zatrzymanie kierowcy. Prowadził mając prawie 3,5 promila. Dalszą jazdę udaremnili mieszkańcy i policjanci

Kierował mając prawie 3,5 promila. Zatrzymali go mieszkańcy i policjanci

Mimo zaostrzonych przepisów, coraz więcej osób decyduje się na jazdę pod wpływem alkoholu. Nie bądźmy w takich sytuacjach obojętni i reagujmy tak, jak świadkowie zdarzenia, do którego doszło we wtorek, 7 grudnia w Granowie.

W tym przypadku można mówić o ogromnym szczęściu, bo nikomu nic się nie stało. Choć mogło zakończyć się to zupełnie inaczej. Kompletnie pijany kierowca jechał przez sam środek miejscowości - drogą krajową nr 32. Miał prawie 3,5 promila. Nie wiadomo, co by się stało, gdyby nie błyskawiczna reakcja mieszkańców, którzy powiadomili policję, a sami podjęli próbę zatrzymania mężczyzny. Dziwne zachowanie kierowcy słusznie wskazywało na to, że prowadzi "na podwójnym gazie".