Grodziscy i wolsztyńscy policjanci otrzymali prezenty ratujące życie OPRAC.: Natalia Krawczyk

Grodziscy i wolsztyńscy policjanci otrzymali torby wyposażone w podstawowy sprzęt służący do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. To prezent, którego fundatorem jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie. Ten bezcenny dar trafił również do komend w Lesznie, Gostyniu, Rawiczu, Kościanie.