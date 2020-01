Grodzisk Cup 2020: Święto kobiecej piłki nożnej oficjalnie rozpoczęte! To już szesnasta edycja zmagań, która po raz kolejny pozwolił, by nasze miasto stało się stolicą halowej piłki nożnej kobiet. Zapraszamy do obejrzenia galerii z otwarcia kolejnego halowego turnieju piłki nożnej kobiet.

