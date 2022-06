Grodzisk czeka na biegaczy! Trwa budowa strefy przed niesamowitym Półmaratonem!

To, co dzieje się w naszym mieście przy okazji każdej edycji Półmaratonu Słowaka często określane jest przez biegaczy "ósmym cudem świata". Tylko tutaj można spotkać tak wyjątkowych kibiców, pełnych życzliwości i serdeczności. To właśnie organizacja grodziskiego biegu za każdym razem doceniana jest przez uczestników, którzy chwalą każdy jej aspekt. I to wreszcie tylko w Grodzisku przez cały dzień uczestnikom towarzyszy niepowtarzalna atmosfera, której na próżno szukać w innych miejscach. Jednym słowem - nasz Słowak od lat broni się sam, a Grodzisk w pełni zasłużenie zyskał miano stolicy polskiego półmaratonu.

Do XIV edycji Grodziskiego Hunters Półmaratonu Słowka zostało już zaledwie kilkadziesiąt godzin. Na Starym Rynku trwa już budowa strefy mety, w której na każdego biegacza będzie czekać pamiątkowy medal. Grodzisk przygotowuje się na przyjęcie 3504 biegaczy! Dokładnie tyle nazwisk znalazło się na liście startowej. Czy to będzie kolejny niezapomniany Półmaraton Słowaka? Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Do zobaczenia 12 czerwca na starcie!