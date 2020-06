Grodzisk: Jak będą wyglądać tegoroczne egzaminy maturalne?

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Podczas oczekiwania na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej uczniowie będą zobowiązani do zachowania co najmniej 1,5 m odstępów oraz zakrywania ust i nosa. Na terenie szkoły nie może pojawić się nikt, kto mieszka z osobą objętą kwarantanną bądź izolacją, bądź dotyczy to jego samego.

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie osoby zdające egzamin, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości oraz pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.