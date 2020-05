Grodzisk: Marzyli o własnym domu, a zostali oszukani. Potrzebują pomocy

Szybko okazało się, że takich rodzin w Polsce jest zdecydowanie więcej. Wszyscy zostali oszukani przez tego samego przedsiębiorcę, który oferował krótkoterminowe budowy domów w atrakcyjnej cenie. - Zanim zdecydowaliśmy się nawiązać z nim współpracę, pokazywał nam inną budowę, dopiero po czasie okazało się, że to kłamstwo- zauważa pani Izabela. Sprawa nabrała medialnego rozgłosu, gdy zainteresowali się nią dziennikarze ogólnopolskiej stacji telewizyjnej.

- Sami wystąpiliśmy w tym reportażu, ale tracę nadzieję na odzyskanie naszych pieniędzy. To nie tak, że w tej firmie coś się wydarzyło, biznes poszedł nie tak, jak powinien. To było celowe działanie, nie tylko my zostaliśmy oszukani- mówi nasza rozmówczyni.

Dziś mają już trójkę dzieci - 10-letnią Maję, 2-letnią Amelię i 2-miesięcznego Gabrysia - i mimo, że planowali prawie 3 lata temu opuścić mieszkanie, które zajmują wspólnie z rodzicami pana Rafała, nie mają wyboru. Korzystają z ich gościnności, choć ich największym marzeniem jest możliwość usamodzielnienia się. Z pomocą chciała pospieszyć rodzina. Myśleli, że własnymi siłami będą mogli wykończyć, choć w podstawowym zakresie dom, który czeka na finalne prace. Niestety szybko okazało się, że potrzeba zdecydowanie więcej pieniędzy. Sami o pomoc prosić nie chcieli, bo jak mówi pani Izabela, było im najzwyczajniej wstyd.