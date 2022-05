Grodzisk: Matura 2022. Rozpoczął się egzamin dojrzałości! Powodzenia!

Grodzisk: Matura 2022. Rozpoczął się egzamin dojrzałości!

W środę, 4 maja, tegoroczni abiturienci przystąpili do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. W powiecie grodziskim to nieco ponad 200 osób. W pozytywnych nastrojach, choć trochę zestresowani, maturzyści prowadzili rozmowy przed rozpoczęciem egzaminu, by wykorzystać każdy moment na utrwalenie wiedzy.

Czego się spodziewają? - Byłoby świetnie, gdyby były "Dziady", może też być "Lalka" - przyznali absolwenci Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim. Mniej entuzjastycznie przyjęliby "Sklepy cynamonowe".

Tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Technicznych ucieszyliby się z kolei z "Pana Tadeusza".

- Oby nie było "Ferdydurke" - mówili tuż przed wejściem do sali.

W środę 4 maja maturzyści rozpoczną egzaminy o godziny 9 od egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dzień później, w czwartek 5 maja, również o godzinie 9, czeka ich egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. W piątek 6 maja o godzinie 9 natomiast maturzyści zmierzą się z językiem angielskim na poziomie podstawowym.

Maturzysta, chcący otrzymać świadectwo dojrzałości, musi spełnić wymagania maturalne. Należy przede wszystkim przystąpić do trzech egzaminów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy) i zdać te egzaminy uzyskując z każdego z nich minimum 30 proc. Musi też przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (w tym przypadku nie jest określony próg zaliczenia).