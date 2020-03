Grodzisk: Mężczyzna z podejrzeniem koronawirusa został przewieziony z hotelu na oddział zakaźny

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim potwierdza, że jednego z hoteli w Grodzisku Wielkopolskim dziś około godziny 13 została przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego odebrana osoba, która uskarżała się na dolegliwości wskazujące na ewentualne zakażenie koronawirusem.

Mężczyzna ten został przetransportowany na oddział zakaźny do Poznania. -Oczekujemy na wyniki pobranych do testów próbek. Nie był to mieszkaniec powiatu grodziskiego, wcześniej, jak ustalono, przebywał za granicą. Decyzją właścicieli hotelu obiekt został zamknięty - mówi K. Sikorski.

- Apelujemy, żeby zachować powagę sytuacji, kiedy będzie podejmowana jakakolwiek interwencja funkcjonariuszy policji bądź ratowników medycznych. Prosimy o podporządkowanie się wydawanym poleceniom służb- mówi kom. Kamil Sikorski. Rzecznik grodziskich policjantów apeluje o trzymanie się procedur, kontaktowanie się z lekarzem telefonicznie.

Przypomnijmy, że w powiecie grodziskim jedna osoba poddana jest kwarantannie i kontrolowana jest przez grodziskich policjantów. - Funkcjonariusze wyposażeni są w specjalne zestawy ochronne, kontrole przeprowadzane są najczęściej przez dzielnicowego- mówi oficer prasowy KPP w Grodzisku Wielkopolskim, kom. Kamil Sikorski. Naszego rozmówcę zapytaliśmy również, jak wygląda taka kontrola. - Policjanci kontaktują się z tą osobą telefonicznie, a następnie musi ona udowodnić, że przebywa w swoim miejscu zamieszkania. Pokazuje się funkcjonariuszom np. przez okno. Ze względów bezpieczeństwa, nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu- wyjaśnia K. Sikorski.