Grodzisk: Noc w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego

Inicjatywa zorganizowania takiej imprezy wyszła od członków stowarzyszenia absolwentów LO. – To świetny pomysł, żeby pokazać obecnym uczniom jakie ta szkoła daje im perspektywy i możliwości. W różnych obszarach pokazaliśmy ekspertów w swoich dziedzinach i jednocześnie absolwentów Słowaka. To może zainspirować młodych ludzi, muszą uwierzyć że mogą w przyszłości realizować swoje pasje i marzenia – powiedział Jerzy Pięta, prezes stowarzyszenia.

Kacper Cecuła wrócił do grodziskiego ogólniaka po 3 latach – Cieszę się, że mogłem dzisiaj tutaj być i opowiedzieć o tym co robię i szkoleniu pilotów. To niesamowita frajda. Ale największa satysfakcja to zobaczyć ten wyraz dumy, a nawet podziwu w oczach Twojego nauczyciela. To niezwykłe uczucie. Wiem , że to ich też cieszy, kiedy widzą, że ich praca nie poszła na marne.

Dyrektor LO Jadwiga Łacheta obawiała się o frekwencję. Impreza odbywała się poza lekcjami, była całkowicie dobrowolna. Ale tylko w taki sposób można było się przekonać, czy jest zapotrzebowanie na takie wydarzenie. Szkoła nie chciała tworzyć kolejnej imprezy, która ma być tylko ujęta w statystykach, tylko taką, która autentycznie odpowie na potrzeby nie tylko uczniów ale społeczności grodziskiego powiatu. Niewątpliwy sukces piątkowej „Nocy w Liceum” oznacza, że za rok będziemy mieli kolejną edycję.