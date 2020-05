Grodzisk: Obiekty sportowe będą ponownie otwarte, ale z obostrzeniami

- Obiekty udostępnione zostają klubom i stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski. Nadal obowiązuje zakaz wejść grup niezorganizowanych oraz osób indywidualnych- czytamy w komunikacie ratusza.

Poniżej obowiązujące zasady dotyczące korzystania z obiektów sportowych:

- na jednym boisku może znajdować się maksymalnie 6 osób + trener,

- obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

- szatnie oraz pomieszczenia sanitarne (poza WC) pozostają zamknięte,

- obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy do momentu wejścia na boisko. Na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy,

- następni gracze mogą wejść na boisko dopiero po opuszczeniu go przez poprzedników,

- obowiązuje nakaz korzystania z własnego sprzętu sportowego oraz znaczników,

- ze względu na konieczność ograniczenia liczby osób, na terenie obiektów obowiązuje zakaz przebywania rodziców zawodników

- po zakończeniu zajęć rekomenduje się niezwłoczne opuszczenie obiektów, by zapobiec gromadzeniu się większej liczby osób.

Od powyższych reguł nie ma żadnego odstępstwa. Za przestrzeganie reguł i zaleceń odpowiada trener.