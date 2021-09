Grodzisk: Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały obchodziło Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Nauczycielki postarały się by ten dzień wychowankowie wspominali długo. Na podopiecznych czekało wiele atrakcji takich jak malowanie twarzy, zajęcia integracyjne z Krasnalem Hałabałą oraz wiele gier i zabaw.

Podczas wspólnego biesiadowania, dzieci mogły liczyć na słodki poczęstunek.

Dzień Przedszkolaka obchodzony jest co roku. To ważne święto przypominać ma o tym jak ważna jest edukacja najmłodszych. Święto to dostarcza dzieciom wiele radości i dumy z bycia przedszkolakiem.