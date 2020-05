Grodzisk: Restauracje otwarte dla klientów. Jakie zmiany czekają nas w lokalach?

Restauratorzy nie ukrywają, że na ten dzień czekali od dawna. I mówią, że są w pełni przygotowani.

- Przeprowadziliśmy profesjonalną dezynfekcję lokalu, więc można u nas zjeść nie tylko smacznie, ale i bezpiecznie. Zmieniliśmy zasady serwowania posiłków i od dziś to nasz pracownik nakłada na talerze to, na co klienci mają ochotę- zaznacza Patryk Marciniak, właściciel lokalu "Jadłodajnia Ratuszowa". Już od samego rana w lokalu pojawiają się pierwsi klienci. - Nie tylko my czekaliśmy, ale również mieszkańcy Grodziska, którzy zawsze chętnie zaglądali w nasze progi. Dostawałem wiele słów wsparcia i zapewnień, że czekają na otwarcie. Dlatego serdecznie zapraszamy - dodaje.