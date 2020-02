Grodzisk: Rozpoczęła się budowa nowego przedszkola

Burmistrz Piotr Hojan nie kryje, że każde kolejne miejsce w przedszkolu jest na wagę złota. - Przyrost zainteresowania ze strony rodziców jest ogromny. Ledwo nadążamy za ilością potrzebnych miejsc. Najważniejsze jest dla nas to, żeby każde dziecko, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola, znalazło w nim miejsce. Dlatego cieszy mnie, że powstaje kolejny obiekt, który da taką szansę- podkreśla burmistrz.

W związku z zapotrzebowaniem na miejsca przedszkolne w Grodzisku, kilka dni temu na placu budowy wbito przysłowiową pierwszą łopatę. Będzie to placówka z prywatnym operatorem, działająca w taki sposób, jak przedszkole „Chatka Puchatka”, które funkcjonuje na Osiedlu Wojska Polskiego. W obiekcie miejsce znajdzie około 150 dzieci. Jak zapowiada operator, w planie stworzenie jest sześciu oddziałów. Działania te są prowadzone, by dać dzieciom więcej przestrzeni i zapewnić większe szanse na przyjęcia w kolejnych naborach.

Nowe przedszkole to również wyzwanie dla gminy, która zobowiązała się do wybudowania parkingu w pobliżu placówki. Ta powstaje w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 4, więc i rodzice dowożący swoje pociechy do tej placówki, skorzystają. Obecnie, szczególnie w godzinach porannych, ulica Środkowa przeżywa prawdziwe oblężenie, a dostępne obecnie parkingi nie wystarczają.

- Niebawem będziemy ogłaszać przetarg. Realizację tej inwestycji planujemy na miesiące wakacyjne, by jak najbardziej zminimalizować utrudnienia dla dzieci i rodziców. Docelowo ma powstać kolejnych 60 miejsc parkingowych. O szczegółach będziemy mogli mówić jednak dopiero po rozstrzygnięciu przetargu. Może się bowiem okazać, że inwestycję trzeba będzie realizować etapowo- wyjaśnia burmistrz Piotr Hojan.

Inwestor zapowiada, że obiekt będzie gotowy na przyjęcie przedszkolaków już 1 września 2020 roku. Przypominamy, że w tym roku rekrutacja do przedszkoli będzie prowadzona w terminie od 17 do 28 lutego. Dokumenty potrzebne do rekrutacji będą dostępne na stronach internetowych placówek oświatowych gminy Grodzisk Wielkopolski, a w formie papierowej bezpośrednio w placówkach.