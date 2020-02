Grodzisk: spotkanie z niezwykłym podróżnikiem

Podróżnik spotkał się z uczniami grodziskich szkół podstawowych oraz w godzinach wieczornych z mieszkańcami. Spotkania pt. „Psim zaprzęgiem przez życie”, ilustrowane prezentacją multimedialną przybliżyły uczestnikom zagadnienia związane z psimi zaprzęgami. Podróżnik opowiadał o swoich arktycznych wyprawach m.in. nad fińskie Jezioro Inari, położone w Laponii, na północ od koła podbiegunowego, które jest idealnym miejscem dla organizowania tego typu wypraw. Opowiadał także o norweskim Finnmarksløpet - wyścigu psich zaprzęgów, w którym brał udział, rozgrywanym w miejscowości Alta na północy kraju. Przeżycia z tego wyścigu stały się kanwą dla jego pierwszej książki zatytułowanej „23 kilometr”. Dużo miejsca poświęcił opowiadaniu o opiece nad swoimi trzydziestoma psami, o ich zwyczajach, a także przygotowaniach do wypraw.

Odpowiedział też na wiele pytań m.in. o jego obserwacjach ocieplenia klimatu w rejonach arktycznych, przygotowaniach do wypraw i swoich marzeniach. Zaznaczył, że marzeń podróży ma wiele, jednak zawsze najważniejsze przy ich realizacji jest dobro jego czworonożnych przyjaciół. „To moje psy wykonują najcięższą pracę i dla własnej satysfakcji nigdy nie narażę ich na zbędny wysiłek czy też problemy ze zdrowiem. Psy są ze mną od szczeniaka do późnej starości, kiedy to opiekuję się nimi moja żona Daria. Zawsze głęboko przeżywamy śmierć każdego z nich, bo przecież mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Wiem jednak też, że człowiek jest najlepszym przyjacielem psa… i tak być powinno”

Po tym bardzo interesującym spotkaniu uczestnicy mogli nabyć książki z autografem autora oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Chętnych na selfie z Henią nie brakowało.