Grodzisk w biało-zielonych barwach. Obchody stulecia Dyskobolii już w sobotę!

Obchody stulecia Dyskobolii

Na terenie parkingu u zbiegu ulic Sportowej i Malinowskiego zorganizowana zostanie specjalna strefa z okazji biało-zielonego dnia dziecka. Na najmłodszych kibiców będą czekać konkursy, animacje, malowanie twarzy i wiele więcej. Całość uzupełni strefa gastronomiczna i kącik z klubowymi gadżetami.

Mecz odbędzie się na głównej płycie stadionu, a kibice i sympatycy będą mieli do dyspozycji blisko 3000 miejsc siedzących, z których większość z nich znajduje się pod dachem. Wstęp na stadion jest biletowany. Wejściówki w przedsprzedaży, które można nabyć TUTAJ, kosztują 10 złotych. W dniu meczu bilety można będzie kupić przed wejściem w cenie 15 złotych. Bilety dla dzieci do lat 3 będą bezpłatne. Wystarczy na stronie wybrać tę opcję i dodać go do koszyka.