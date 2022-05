Grodzisk, Wielichowo i okolice z lotu ptaka. Zobaczcie, jak tu pięknie!

Czasem jest tak, że zachwycamy się odległymi miejscami, gdy prawdziwe piękno znajduje się na wyciągnięcie ręki. Tak jest w przypadku powiatu grodziskiego, który kryje niezwykle urokliwe zakątki. Na co dzień doświadczamy tego, co do zaoferowania ma nasza okolica, raczej z przyziemnej perspektywy. Dobrze znamy ulice, zaułki i charakterystyczne budowle. Ale brakuje nam spojrzenia „z góry”, takiego, które pozwala zauważyć wszystkie charakterystyczne punkty miasta na jednym obrazku.

Choć spojrzenie z dołu pozwala wyeksponować dany zabytek czy wyjątkowy element krajobrazu, warto czasem zobaczyć, jak nasze miasta prezentują się z góry. Często z góry miejsca te prezentują się absolutnie niesamowicie.