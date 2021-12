Grodzisk Wielkopolski: Osoby niepełnosprawne tworzą świąteczne ozdoby. To prawdziwe arcydzieła!

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grodzisku czuć już nadchodzące święta... Uczestnicy i terapeuci tworzą świąteczne rękodzieło, które z pewnością stanie się ozdobą wielu domów, a wszystkie środki, które zostaną pozyskane przy okazji ich dystrybucji zostaną przeznaczone na wsparcie integracji uczestników.

W budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy Zbąszyńskiej trwa wystawa, na której można obejrzeć stworzone przez uczestników dekoracje i wybrać coś, co wniesie niezapomniany klimat do naszych domów.

Ceramiczne, drewniane, mniejsze i większe. Przepiękne rękodzieło, które tworzone jest w pracowniach Warsztatów Terapii Zajęciowej, może stać się ozdobą naszych domów. Możliwości, form i wzorów jest mnóstwo! Podopieczni warsztatów świąteczny klimat w taki sposób tworzą już od 2004 roku.

Wszystkich, którzy poszukują unikalnych ozdób, zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej warsztatowej manufaktury. Można to zrobić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 14, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z terapeutami: 667 871 717.